Nikolai Alho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Alho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Alho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Alho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Alho 12 Mart 1993 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Alho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Nikolai Alho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolai Alho'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Alho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NikolaiAlho

http://www.instagram.com/nikolaialho

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Nikolai Alho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Alho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolai Alho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Alho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Klubi 04

1 Ocak 2012 yılında HJK Helsinki

22 Ağustos 2012 yılında FC Lahti

31 Aralık 2012 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2017 yılında Halmstads BK

6 Şubat 2018 yılında HJK Helsinki

15 Ocak 2021 yılında MTK Budapest

9 Ocak 2022 yılında Volos NPS

Nikolai Alho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Alho şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolai Alho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honka, HJK Helsinki (-12/2009)

Finlandiya takımında 17 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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