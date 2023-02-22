Nikolai Alho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Alho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolai Alho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolai Alho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikolai Alho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Alho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolai Alho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Alho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Alho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Alho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Alho 12 Mart 1993 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Alho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Nikolai Alho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolai Alho'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Alho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NikolaiAlho

http://www.instagram.com/nikolaialho

Nikolai Alho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Alho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolai Alho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Alho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Klubi 04

1 Ocak 2012 yılında HJK Helsinki

22 Ağustos 2012 yılında FC Lahti

31 Aralık 2012 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2017 yılında Halmstads BK

6 Şubat 2018 yılında HJK Helsinki

15 Ocak 2021 yılında MTK Budapest

9 Ocak 2022 yılında Volos NPS

Nikolai Alho kimdir

Nikolai Alho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Alho şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Honka, HJK Helsinki (-12/2009)

Nikolai Alho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 17 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolai Alho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi