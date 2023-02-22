Nikolaos Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Anastasopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Anastasopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Anastasopoulos 1 Şubat 1993 tarihinde Sparti şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Αναστασόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Anastasopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikolaos Anastasopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Anastasopoulos'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Anastasopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Anastasopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Anastasopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Anastasopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2012 yılında Asteras Tripoli

12 Temmuz 2013 yılında Niki Volou

30 Haziran 2014 yılında Asteras Tripoli

29 Temmuz 2014 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2015 yılında AE Larisa

31 Ağustos 2017 yılında PAS Lamia

19 Temmuz 2018 yılında AOK Kerkyra

23 Ekim 2018 yılında Panserraikos

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2019 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

17 Şubat 2021 yılında PS Kalamata

4 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Nikolaos Anastasopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Anastasopoulos şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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