Nikolaos Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Anastasopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikolaos Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Anastasopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Anastasopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Anastasopoulos 1 Şubat 1993 tarihinde Sparti şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Αναστασόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Anastasopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikolaos Anastasopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Anastasopoulos'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Anastasopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Anastasopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaos Anastasopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Anastasopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2012 yılında Asteras Tripoli

12 Temmuz 2013 yılında Niki Volou

30 Haziran 2014 yılında Asteras Tripoli

29 Temmuz 2014 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2015 yılında AE Larisa

31 Ağustos 2017 yılında PAS Lamia

19 Temmuz 2018 yılında AOK Kerkyra

23 Ekim 2018 yılında Panserraikos

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2019 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

17 Şubat 2021 yılında PS Kalamata

4 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Nikolaos Anastasopoulos kimdir

Nikolaos Anastasopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Anastasopoulos şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Anastasopoulos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Lucas Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Boutsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Boutsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Boutsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Boutsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darragh Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darragh Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi