Nikolaos Anomerianakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Anomerianakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Anomerianakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Anomerianakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Anomerianakis 23 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Ανωμεριανάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Anomerianakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Anomerianakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Anomerianakis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Anomerianakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Anomerianakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Anomerianakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Anomerianakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında Platanias

5 Ekim 2020 yılında Rethymniakos

13 Temmuz 2021 yılında Este

1 Ocak 2022 yılında AO Episkopi U19

27 Ocak 2023 yılında AO Episkopi

Nikolaos Anomerianakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Anomerianakis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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