Nikolaos Athanasiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Athanasiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Athanasiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Athanasiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Athanasiou 16 Mart 2001 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Αθανασίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Athanasiou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Nikolaos Athanasiou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Athanasiou'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Athanasiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Athanasiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Athanasiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Athanasiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Atromitos Athen

26 Ocak 2022 yılında Niki Volou

30 Haziran 2022 yılında Atromitos Athen

Nikolaos Athanasiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Athanasiou şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Athanasiou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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