Nikolaos Baxevanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Baxevanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Baxevanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Baxevanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Baxevanos 16 Temmuz 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Μπαξεβάνος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Baxevanos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Nikolaos Baxevanos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Baxevanos'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Baxevanos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baxevanos_/

Nikolaos Baxevanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Baxevanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Baxevanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Baxevanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2016 yılında Lazio U19

13 Temmuz 2019 yılında Panionios

25 Şubat 2020 yılında Lazio

26 Şubat 2020 yılında FC Botosani

10 Ağustos 2020 yılında Lazio

22 Ağustos 2020 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2021 yılında Lazio

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

17 Ağustos 2022 yılında Spartak

27 Ocak 2023 yılında PS Kalamata

Nikolaos Baxevanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Baxevanos şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Baxevanos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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