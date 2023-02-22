Nikolaos Bekiaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Bekiaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Bekiaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Bekiaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Bekiaridis 16 Mart 2005 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Μπεκιαρίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Bekiaridis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Bekiaridis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Bekiaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Bekiaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Veria NPS U19
30 Haziran 2022 yılında Aris U17
1 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas
Nikolaos Bekiaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Bekiaridis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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