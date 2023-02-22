Nikolaos Bourganis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Bourganis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Bourganis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Bourganis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Bourganis 21 Nisan 1997 tarihinde Agria şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Μπουργάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Bourganis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Bourganis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Bourganis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Bourganis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Bourganis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Bourganis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2014 yılında Niki Volou U20

1 Ocak 2015 yılında Thiseas Agrias

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Volou

25 Ağustos 2017 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

25 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

7 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Nikolaos Bourganis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Bourganis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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