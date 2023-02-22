Nikolaos Chalkiadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Chalkiadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Chalkiadakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Chalkiadakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Chalkiadakis 19 Şubat 2004 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Χαλκιαδάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Chalkiadakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Chalkiadakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Chalkiadakis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Chalkiadakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Chalkiadakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında OFI Girit U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ekim 2022 yılında PASA Irodotos
Nikolaos Chalkiadakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Chalkiadakis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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