Nikolaos Christogeorgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Christogeorgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Christogeorgos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Christogeorgos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Christogeorgos 3 Ocak 2000 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Χριστογεώργος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Christogeorgos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Nikolaos Christogeorgos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Christogeorgos'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Christogeorgos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Christogeorgos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Christogeorgos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Christogeorgos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAO U20

1 Temmuz 2019 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

31 Ocak 2023 yılında OFI Girit

Nikolaos Christogeorgos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Christogeorgos şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Christogeorgos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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