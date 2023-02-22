Nikolaos Digozis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Digozis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Digozis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Digozis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Digozis 20 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Διγκόζης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Digozis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Digozis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Digozis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Digozis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Digozis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Digozis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Panetolikos U19

26 Ağustos 2019 yılında AO Episkopi

1 Ocak 2020 yılında Panserraikos

4 Mart 2021 yılında Thesprotos

Nikolaos Digozis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Digozis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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