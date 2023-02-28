Nikolaos Giannakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Giannakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Giannakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Giannakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Giannakopoulos 19 Şubat 1993 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Giannakopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Nikolaos Giannakopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Giannakopoulos'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Giannakopoulos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikosgiannakopoulos/

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Nikolaos Giannakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Giannakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaos Giannakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Giannakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 2010 yılında A. Tripolis U20

1 Temmuz 2011 yılında Udinese U19

9 Ağustos 2012 yılında Panionios

30 Haziran 2014 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

29 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

1 Ağustos 2016 yılında Aris Limassol

30 Haziran 2017 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra

4 Temmuz 2018 yılında Panetolikos

9 Ekim 2020 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Nikolaos Giannakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Giannakopoulos şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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