Nikolaos Giannakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Giannakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Giannakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Giannakopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikolaos Giannakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Giannakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Giannakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Giannakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Giannakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Giannakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Giannakopoulos 19 Şubat 1993 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Giannakopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Nikolaos Giannakopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Giannakopoulos'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Giannakopoulos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikosgiannakopoulos/

Nikolaos Giannakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Giannakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaos Giannakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Giannakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 2010 yılında A. Tripolis U20

1 Temmuz 2011 yılında Udinese U19

9 Ağustos 2012 yılında Panionios

30 Haziran 2014 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

29 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

1 Ağustos 2016 yılında Aris Limassol

30 Haziran 2017 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra

4 Temmuz 2018 yılında Panetolikos

9 Ekim 2020 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Nikolaos Giannakopoulos kimdir

Nikolaos Giannakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Giannakopoulos şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Giannakopoulos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Karhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Karhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Karhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Karhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitalie Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitalie Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi