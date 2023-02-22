Nikolaos Golias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Golias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Golias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Golias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Golias 29 Temmuz 1993 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Γκόλιας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Golias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Golias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Golias'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Golias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Golias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Golias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Golias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anag. Karditsas

2 Temmuz 2013 yılında Aris Selanik

1 Eylül 2015 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

17 Eylül 2020 yılında Ap. Larisas

5 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

Nikolaos Golias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Golias şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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