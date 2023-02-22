Nikolaos Gotzamanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Gotzamanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Gotzamanidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Gotzamanidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Gotzamanidis 25 Ocak 2001 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Γκοτζαμανίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Gotzamanidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Gotzamanidis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Gotzamanidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Gotzamanidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Gotzamanidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Gotzamanidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında P. Katerini U19

1 Temmuz 2015 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

30 Eylül 2020 yılında AE Larisa

Nikolaos Gotzamanidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Gotzamanidis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Gotzamanidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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