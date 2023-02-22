Nikolaos Gounopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Gounopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikolaos Gounopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Gounopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.