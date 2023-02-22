Nikolaos Gounopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Gounopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Gounopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Gounopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Gounopoulos 3 Mayıs 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Γουνόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Gounopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Gounopoulos'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Gounopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Gounopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında St. Andreu U19
1 Temmuz 2018 yılında Makedonikos
1 Temmuz 2019 yılında Niki Agathias
16 Temmuz 2020 yılında Makedonikos
Nikolaos Gounopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Gounopoulos şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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