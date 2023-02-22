Nikolaos İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos İoannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos İoannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos İoannidis 26 Nisan 1994 tarihinde Remscheid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Ιωαννίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos İoannidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kakuzo Agency yapmaktadır. Nikolaos İoannidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos İoannidis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos İoannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos İoannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos İoannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos İoannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olimpiakos

15 Temmuz 2013 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

10 Temmuz 2014 yılında PEC Zwolle

9 Ocak 2015 yılında Olimpiakos

15 Ocak 2015 yılında B. Dortmund II

13 Ocak 2016 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2016 yılında Asteras Tripoli

6 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr

31 Ağustos 2018 yılında Marítimo

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

2 Ocak 2020 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

15 Ocak 2023 yılında Kallithea

Nikolaos İoannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos İoannidis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolaos İoannidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pandramaikos

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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