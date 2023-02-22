Nikolaos Kainourgios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Kainourgios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Kainourgios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Kainourgios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Kainourgios 8 Eylül 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Καινούργιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Kainourgios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Nikolaos Kainourgios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Kainourgios'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Kainourgios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Kainourgios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Kainourgios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Kainourgios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PAS U20

1 Temmuz 2017 yılında Aittitos Spaton

30 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

6 Temmuz 2019 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında FC Dinamo

28 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Kallithea

Nikolaos Kainourgios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Kainourgios şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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