Nikolaos Konstantakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Konstantakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Konstantakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Konstantakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Konstantakopoulos 28 Temmuz 1998 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Κωνσταντακόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Konstantakopoulos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Konstantakopoulos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Konstantakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Konstantakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolaos Konstantakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Konstantakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında Panachaiki

17 Ağustos 2018 yılında Paniliakos

30 Haziran 2019 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2019 yılında Thesprotos

19 Ağustos 2021 yılında Panachaiki

Nikolaos Konstantakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Konstantakopoulos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.