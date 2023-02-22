Nikolaos Korovesis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Korovesis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Korovesis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Korovesis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Korovesis 10 Ağustos 1991 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Κοροβέσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Korovesis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Nikolaos Korovesis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Korovesis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Korovesis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Korovesis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Korovesis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Korovesis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Panionios U20

1 Temmuz 2010 yılında Panegialios

1 Temmuz 2011 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2012 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2015 yılında PAOK

31 Ocak 2017 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2017 yılında PAOK

3 Ağustos 2017 yılında Platanias

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

18 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Nikolaos Korovesis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Korovesis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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