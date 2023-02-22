Nikolaos Marinakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Marinakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Marinakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Marinakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolaos Marinakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Marinakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Marinakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Marinakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Marinakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Marinakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Marinakis 12 Eylül 1993 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Μαρινάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Marinakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Marinakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Marinakis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Marinakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Marinakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaos Marinakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Marinakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

7 Ağustos 2014 yılında Niki Volou

31 Aralık 2014 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2017 yılında Panetolikos

2 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

Nikolaos Marinakis kimdir

Nikolaos Marinakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Marinakis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Marinakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Marinakis nereli

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