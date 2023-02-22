Nikolaos Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Papadopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Papadopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Papadopoulos 11 Nisan 1990 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Παπαδόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Papadopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Agency yapmaktadır. Nikolaos Papadopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Papadopoulos'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Papadopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Papadopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Papadopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Papadopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Olimpiakos

10 Temmuz 2012 yılında F. Düsseldorf

30 Temmuz 2013 yılında Panionios

8 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

28 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

Nikolaos Papadopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Papadopoulos şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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