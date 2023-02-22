Nikolaos Peios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Peios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Peios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Peios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Peios 17 Haziran 1999 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Πέϊος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Peios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Nikolaos Peios, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Peios'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Peios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Peios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Peios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Peios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2016 yılında Olympiakos U20

7 Ağustos 2019 yılında Ergotelis

19 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Nikolaos Peios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Peios şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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