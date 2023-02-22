Nikolaos Spyrakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Spyrakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Spyrakos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Spyrakos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolaos Spyrakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Spyrakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Spyrakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Spyrakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Spyrakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Spyrakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Spyrakos 23 Şubat 2004 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Σπυράκος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Spyrakos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Nikolaos Spyrakos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Spyrakos'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Spyrakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Spyrakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B

Nikolaos Spyrakos kimdir

Nikolaos Spyrakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Spyrakos şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Spyrakos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Spyrakos nereli

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