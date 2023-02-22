Nikolaos Stasinopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Stasinopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Stasinopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Stasinopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Stasinopoulos 23 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Στασινόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Stasinopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Stasinopoulos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Stasinopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Stasinopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Panachaiki U19
1 Nisan 2021 yılında Panachaiki
15 Nisan 2021 yılında Amvrak. Loutrou
30 Haziran 2021 yılında Panachaiki
Nikolaos Stasinopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Stasinopoulos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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