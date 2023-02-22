Nikolaos Tropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Tropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Tropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Tropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Tropoulos 21 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Τρόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Tropoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Tropoulos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Tropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Tropoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Tropoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Tropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

Nikolaos Tropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Tropoulos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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