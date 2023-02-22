Nikolaos Tsoukalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Tsoukalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Tsoukalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Tsoukalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Tsoukalos 23 Mart 1992 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Τσούκαλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Tsoukalos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Tsoukalos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 3 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Tsoukalos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Tsoukalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Tsoukalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Tsoukalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Tsoukalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Tyrnavos 2005

26 Temmuz 2015 yılında Anag. Karditsas

3 Temmuz 2016 yılında PAS Lamia

Nikolaos Tsoukalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Tsoukalos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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