Nikolaos Vafeas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Vafeas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Vafeas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Vafeas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Vafeas 21 Şubat 1997 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Βαφέας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Vafeas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISAR Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Nikolaos Vafeas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Vafeas'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Vafeas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Vafeas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolaos Vafeas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Vafeas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Agrotikos

1 Temmuz 2017 yılında Apollon Smyrnis

22 Ocak 2018 yılında OFI Girit

30 Haziran 2018 yılında Apollon Smyrnis

23 Ocak 2020 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında AE Kifisias

Nikolaos Vafeas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Vafeas şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.