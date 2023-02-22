Nikolaos Vergos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Vergos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Vergos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Vergos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolaos Vergos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Vergos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Vergos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Vergos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Vergos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Vergos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Vergos 13 Ocak 1996 tarihinde Kilkis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Βέργος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Vergos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Nikolaos Vergos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Vergos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Vergos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Vergos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaos Vergos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Vergos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpiakos

20 Ağustos 2015 yılında Elche CF

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2016 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2017 yılında Vasas FC

9 Ocak 2018 yılında Olimpiakos

22 Ağustos 2018 yılında Panathinaikos

13 Ocak 2020 yılında Hércules CF

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

4 Ağustos 2020 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

1 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2023 yılında Wolfsberger AC

Nikolaos Vergos kimdir

Nikolaos Vergos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Vergos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Vergos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Vergos nereli

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