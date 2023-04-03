Nikolas Danicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Danicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Danicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Danicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Danicek 21 Ekim 1991 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Nikolas Daníček şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Danicek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikolas Danicek'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolas Danicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Danicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolas Danicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Danicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2014 yılında Varnsdorf

24 Temmuz 2017 yılında Jihlava

1 Ağustos 2018 yılında Jiskra Mseno

1 Temmuz 2019 yılında FK Jablonec B

Nikolas Danicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Danicek şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Brauerei Frastanz, FC Blau Weiss Feldkirch, FK Jablonec

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.