Nikolas Danicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Danicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolas Danicek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolas Danicek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolas Danicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Danicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Danicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Danicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Danicek 21 Ekim 1991 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Nikolas Daníček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Danicek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikolas Danicek'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolas Danicekboyu ve yaşı kaç

Nikolas Danicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Danicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolas Danicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Danicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2014 yılında Varnsdorf

24 Temmuz 2017 yılında Jihlava

1 Ağustos 2018 yılında Jiskra Mseno

1 Temmuz 2019 yılında FK Jablonec B

Nikolas Danicek kimdir

Nikolas Danicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Danicek şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Brauerei Frastanz, FC Blau Weiss Feldkirch, FK Jablonec

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolas Danicek nereli

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