Nikolas Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Dimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Dimitriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Dimitriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Dimitriou 22 Nisan 2002 tarihinde Nicosia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kıbrıs,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Δημητρίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Dimitriou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolas Dimitriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolas Dimitriou'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Dimitriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Dimitriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Dimitriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Dimitriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında APOEL U19

30 Mart 2021 yılında APOEL Nikosia

8 Eylül 2021 yılında Panathinaikos B

26 Ağustos 2022 yılında AEK Atina B

Nikolas Dimitriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Dimitriou şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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