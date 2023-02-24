Nikolas Spalek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Spalek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Spalek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Spalek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Spalek 12 Şubat 1997 tarihinde Šaľa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Spalek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Nikolas Spalek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Spalek'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Spalek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolasspalek/

Nikolas Spalek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Spalek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikolas Spalek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Spalek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Trnava

12 Ocak 2015 yılında MSK Zilina

22 Ocak 2018 yılında Brescia

12 Ağustos 2022 yılında FK TSC

10 Şubat 2023 yılında MTK Budapest

Nikolas Spalek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Spalek şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolas Spalek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nitra (-12/2013)

Slovakya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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