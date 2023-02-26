Nikoloz Galakhvaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Galakhvaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Galakhvaridze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikoloz Galakhvaridze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikoloz Galakhvaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Galakhvaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Galakhvaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Galakhvaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Galakhvaridze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Galakhvaridze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Galakhvaridze 25 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ გალახვარიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Galakhvaridze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikoloz Galakhvaridze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Galakhvaridze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Galakhvaridze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Galakhvaridze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikoloz Galakhvaridze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Galakhvaridze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2018 yılında FC Meshakhte

1 Ocak 2020 yılında FC Gareji

Nikoloz Galakhvaridze kimdir

Nikoloz Galakhvaridze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Galakhvaridze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Nikoloz Galakhvaridze nereli

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