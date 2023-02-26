Nikoloz Kentchadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Kentchadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Kentchadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Kentchadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Kentchadze 30 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ კენჭაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Kentchadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Kentchadze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Kentchadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Kentchadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikoloz Kentchadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Kentchadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Spaeri

Nikoloz Kentchadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Kentchadze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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