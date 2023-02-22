Nikoloz Ninua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ninua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Ninua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Ninua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Ninua 22 Haziran 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ ნინუა şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Ninua Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikoloz Ninua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Ninua'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Ninua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Ninua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikoloz Ninua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Ninua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Dinamo Tbilisi

14 Ağustos 2020 yılında PAOK

30 Ağustos 2021 yılında Anorthosis

31 Aralık 2021 yılında PAOK

28 Ocak 2022 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2022 yılında PAOK

1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B

Nikoloz Ninua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Ninua şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikoloz Ninua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Tiflis

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.