Niksar ne demek, TDK'ya göre Niksar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Niksar ne demek? Niksar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Niksar kelimesi. Peki Niksar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Niksar nedir, Niksar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİKSAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Niksar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Niksar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tokat iline bağlı ilçelerden biri

