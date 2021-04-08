Nil Çiçek kimdir? Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek'in özgeçmişi

Uğur Okulları yaptığı açıklamada, ülkemizin 51 şehrinde okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren Uğur Okulları Genel Müdürlüğüne Nil Çiçek'in atandığı duyuruldu. Peki Nil Çiçek kimdir? İşte Uğur Okulları Genel Müdürlüğü'ne atanan Nil Çiçek'in özgeçmişi...

NİL ÇİÇEK KİMDİR?

5 yıldır Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiçek şimdi Uğur Okulları Genel Müdürlüğ görevini üstlendi. 112 okulun ve 123 kursun da sorumluluğunu alan Çiçek, eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve Ar-Ge, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak üzere 7 ayrı birimin başına geçti.

Çiçek, "Markamızın yarım asrı aşkın deneyimi ve vizyonu ışığında, yenilikçi ve geleceğe değer katan adımlar atarak yola devam edeceğiz" dedi.

UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ NİL ÇİÇEK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimi alan Nil Çiçek, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Matematik öğretmenliği görevini yapan Çiçek daha sonra 10 seneyi aşkın sürede okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve Türkiye geneli eğitim direktörlüğü görevlerini üstlendi.

2016'da Uğur Okulları ailesine katılan Nil Çiçek, 5 sene boyunca Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çiçek, Uğur Okullarının 51 ildeki 112 okulundaki tüm akademik kadro ve öğretmenlerine eğitim süreçlerinin planlanması ve uygulanmasında çalışma arkadaşlarına liderlik etti.