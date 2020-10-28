Nil Karataş kimdir? Kaç yaşında? İşte Benim Stilim ve Yemekteyiz programından tanınan Nil Karataş bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Peki Nil Karataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şarkıları nelerdir?

NİL KARATAŞ KİMDİR?

1984 yılında İzmir’de doğdu. Konservatuardan keman ve piyano bölümünden mezun olan Nil Karataş, Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçılara back vokallik yapmıştır.

İlk olarak “Yemekteyiz” programı ile tanıdığımız Nil Karataş, bu programdaki polemikleri ve kemanıyla Türk halkının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Daha sonra Nil Karataş, “O Ses Türkiye” yarışmasına da katılarak büyük bir başarı yakalamış ve Türk halkının zihninde yer etmiştir.

Katıldığı iki yarışma programı ile televizyon izleyicisi tarafından fark edilmeye ve tanınmaya başlayan Nil Karataş, keman çalmayı çok seviyor. Katıldığı yarıma programlarının ardından ciddi bir başarı elde eden Karataş, “Mühür” isimli albümünü çıkararak iyi bir çıkış yakaladı.