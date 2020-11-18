Oyuncu Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi söyler adlı programın konuğu olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Kaç defa evlendi? Merak edilen bilgileri haberimizde derledik işte detaylar...

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR,KAÇ YAŞINDA?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.

67 yaşındaki usta oyuncu çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.

KAÇ DEFA EVLENDİ?

Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.

OYNADIĞI ESERLER

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİMLER

Jet Sosyete (2019 / 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm / 59. Bölüm Final)[1]

Akasya Durağı - 2009-2012

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Karışık Aile - 2010

Benim Annem Bir Melek - 2008

Yağmurdan Sonra - 2008

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim - 2006

Mavi Kolye - 2004

3. Tür - 2004

Tatil Aşkları - 2004

Yabancı Damat - 2004

Beybaba / Koltuk - 2003

Büyümüş de Küçülmüş - 2003



Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Bir Demet Kahkaha - 2000

Adada Bir Sonbahar - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Hayvanlara Dokunduk - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988