Nilgün Belgün'ün evlilik açıklaması tartışma yaratacak! "İnsanın doğasına aykırı"

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Nilgün Belgün, Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programının konuğu oldu. Sanatçıya, “Evlilik mi bekarlık mı?” sorusu sorulması üzerine bekarlığı savunan Belgün, ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün, evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia etti.

"ÖZGÜRLÜK BİTİYOR"

Nilgün Belgün dikkat çeken açıklamasında, "Evlilik insan doğasına aykırı. Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan, geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor." ifadelerini kullandı.

Belgün, evliliğin insanı kısıtladığını da iddia etti.

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