Nili Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nili Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nili Perdomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nili Perdomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nili Perdomo 18 Şubat 1994 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco José Perdomo Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nili Perdomo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LusoGest yapmaktadır. Nili Perdomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nili Perdomo'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nili Perdomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nili Perdomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nili Perdomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nili Perdomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

1 Eylül 2017 yılında Albacete

26 Ocak 2018 yılında Platanias

28 Ocak 2020 yılında Bengaluru FC

7 Eylül 2020 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Kallithea

Nili Perdomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nili Perdomo şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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