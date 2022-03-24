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Nilsu isminin anlamı nedir, Nilsu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nilsu isminin anlamı; Mavi yada lacivert su. olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Nilsu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nilsu isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nilsu isminin anlamı nedir, Nilsu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nilsu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nilsu ismi ne demek, Nilsu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nilsu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nilsu İsminin anlamı nedir? TDK Nilsu anlamı:

Nilsu isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında  üç farklı şekilde bilinmektedir.

1-Mavi yada lacivert su.
2-Nil nehrinin suyu.
3-Nil ve su sözcüklerinden oluşan bir ad.

Nilsu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nilsu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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Nilsu isminin kökeni:

Nilsu ismi Türkçe - Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 5.782 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nilsu isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nilsu isminin rengi:

Altuni

Nilsu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

anlamı nedir?

Nilsu isminin Harf Analizi Nedir ?

Nilsu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Nilsu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nilsu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

L : 15

S : 22

U : 25

= 91 Nilsu İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Nilsu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nilsu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nilsu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   İ: 9   L: 3   S: 1   U: 3 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Nilsu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

 

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