Nilüfer Belediye Başkanı doğayı katlederek imarsız alana kendine villa yaptırdı

31 Mart'ta halkın oylarıyla belediye başkanlığına seçilen isimlerle ilgili skandallar üst üste geliyor.

Seçimleri kazandıktan sonra bazı belediye başkanları kendini müdür olarak atadı, bazıları da oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı.

Bursa Nilüfer ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem ise İmarsız alana üstelikte doğayı katlederek yeni yaptırdığı villa ile gündemde.

KAPIYA KADAR ASFALT

Vatandaşlar Yıllardır kendi yollarının mıcır olduğunu, Başkan Turgay Erdem'in imarsız alana villa yaptırdığını, daha sonra da kapısına kadar asfalt döktürdüğünü söyledi.

AĞAÇLAR KESİLDİ SONRASI BETON

Görüntülerde; Hasanağa Barajı'nın yanındaki arsada ağaçların kesilerek, alanın imara açıldığı açık bir şekilde görülüyor.

Kaynak;Enson haber