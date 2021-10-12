Nim ne demek, TDK'ya göre Nim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nim ne demek? Nim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nim kelimesi. Peki nim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nim nedir, nim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nim kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yarı



NİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nim resmî.

