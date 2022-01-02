Nimetşinaslık ne demek, TDK'ya göre Nimetşinaslık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nimetşinaslık ne demek? Nimetşinaslık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nimetşinaslık kelimesi. Peki nimetşinaslık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nimetşinaslık nedir, nimetşinaslık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİMETŞİNASLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nimetşinaslık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nimetşinaslık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değerbilirlik

