Nipel ne demek, TDK'ya göre Nipel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nipel ne demek? Nipel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nipel kelimesi. Peki nipel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nipel nedir, nipel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİPEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nipel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nipel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nipel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça

