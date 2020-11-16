Niran Ünsal kimdir? Sanat dünyasının güçlü seslerinden Niran Ünsal, uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Ünlü sanatçının hayatı da merak konusu oldu. Peki Niran Ünsal kimdir? Kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Gerçek adı ne? Niran Ünsal son hali...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1974 senesinde dünyaya gelen Niran Ünsal aslen İzmirlidir. Asıl ismi Fatma Uludan Canevi olan Ünsal sahne adı olarak Niran'ı kullanmaktadır.

Müzik hayatına aslında 8 yaşlarında başlayan Niran Ünsal müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve bu nedenle küçük yaşlarda müzik ile yetişmiştir. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır. Niran Ünsal İzmir doğumludur. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Son Çıkış isimli dizide usta sanatçı Niran Ünsal’da rol almaktadır.

Niran Ünsal’ın gerçekleştirmiş olduğu Evlilikler :

İlk evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010’da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. 17 Ocak 2014 de Bera adında bir erkek çocukları oldu.

Niran Ünsal’ın Albümleri :

1996 – Haktan

1999 – Şarkılara Tutundum

2004 – Göçebe

2007 – İyi Niyetlerim

2009 – Sesler ve İzler

2010 – Bir Avaz Bir Saz

2012 – İnce Ayar

2013 – Ok