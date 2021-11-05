Nirengi Noktası ne demek, TDK'ya göre Nirengi Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nirengi noktası ne demek? Nirengi noktası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nirengi noktası kelimesi. Peki nirengi noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nirengi noktası nedir, nirengi noktası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİRENGİ NOKTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nirengi noktası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nirengi noktası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nirengi işleminde ayrılan üçgenlerin tepe noktası

- Gemicilerin seyir için kullandığı doğal yön noktası

- Başlangıç ve hareket yeri



NİRENGİ NOKTASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biz de yılın ilk gününü önce bir nirengi noktası, sonra da giderek bir bayram olarak aldık.

