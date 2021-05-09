Nisa Bölükbaşı- Barış Murat Yağcı ayrıldı mı? Neden ayrıldılar?
Survivor yarışması sonrası aşkları ile magazin gündemine oturan Nisa Bölükbaşı- Barış Murat Yağcı çiftinden üzen haber geldi. Peki Nisa Bölükbaşı- Barış Murat Yağcı ayrıldı mı? Neden ayrıldılar?
Aşklarını reddeden ancak öpüştükleri anların ortaya çıkmasıyla ilişkileri olduğunu kamuoyuna duyuran Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ikilisi flaş bir karar aldı.
NİSA BÖLÜKBAŞI- BARIŞ MURAT YAĞCI AYRILDI MI? NEDEN AYRILDILAR?
Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Barış Murat Yağcı ile olan ilişkilerini sonlandırdığını ve dosta ayrıldıklarını açıkladı.
Nisa Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımında, " Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Çift ayrılma nedenlerine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.