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Nisai ne demek, TDK'ya göre Nisai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nisai kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nisai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nisai nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nisai kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nisai ne demek, TDK'ya göre Nisai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nisai ne demek? Nisai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nisai kelimesi. Peki nisai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nisai nedir, nisai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NİSAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nisai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nisai kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nisai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınla ilgili
- Kadın hastalıkları ile ilgili
- Kadınsı

NİSAİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nisai hastalık.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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