Nisai ne demek, TDK'ya göre Nisai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nisai ne demek? Nisai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nisai kelimesi. Peki nisai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nisai nedir, nisai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİSAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nisai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nisai kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nisai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınla ilgili

- Kadın hastalıkları ile ilgili

- Kadınsı



NİSAİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nisai hastalık.

