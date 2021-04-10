Nisan ayının ortasında Kırıkkale’de hafif kar yağışı başladı

Kırıkkale'de gün boyu etkili olan sağanak yerini gece saatlerinde kara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Kırıkkale'de kendini gece saatlerinde gösterdi. Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı