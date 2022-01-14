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Nisan isminin anlamı nedir, Nisan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nisan isminin anlamı; Yılın dördüncü ayı olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Nisan isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nisan isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nisan isminin anlamı nedir, Nisan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nisan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nisan ismi ne demek, Nisan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nisan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nisan İsminin anlamı nedir? TDK Nisan anlamı:

Nisan isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup , halk dilinde dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Kendisine Aşk Duygusuyla Bağlı Olunan Kişi
2-Bereket, cömertlik, bolluk
3-Sur.
4-Yılın dördüncü ayı. Kuzey yarımkürede genellikle ilkbaharın ikinci ayı olarak kabul edilir.

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Nisan İsmi Kuranda geçiyor mu?

VERİARAŞTIRMAANALİZ

Nisan isminin kökeni:

Nisan ismi VERİGİRİŞİ kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nisan isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nisan isminin rengi:

Camgöbeği

Nisan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Nisan isminin Harf Analizi Nedir ?

Nisan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Nisan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nisan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

S : 22

A : 1

N : 17

= 69 Nisan İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Nisan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nisan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nisan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   İ: 9   S: 1   A: 1   N: 5 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Nisan isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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